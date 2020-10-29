Квесторе_поверніться
а Вы ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:08
Квесторе_поверніться
а Вы ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:18
тут - запасний варіант
viewtopic.php?p=4872309#p4872309
+50грн !
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:13
Вже маю 2 стовпці в Акорді річні під 10,25%.
Там масимум поповнення 100000.
А в львівських Швейцарів 2 річний стовпець взагалі під 8% річних пролонгувався випадково.
Але оце дивлюсь на боротьбу олігархів і корупціонерів з Зе...боротьбу грандбанкіра Шеви з Катериною ставки депо мають рости.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:17
МЫ НЕ НАСТОЛЬКО БОГАТЫ ЧТО БЫ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ
1 имхо -пора отменять налоХ
2 морально не готова опускаться ниже 10 чистыми
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:46
Re: Мегабанк
вас підтримує усе прогресивно депо-людство!
а також сам голова Ради Незалежної асоціації банків України
і це не жарти
наступне питання - хто ЛПР?
+50грн !
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