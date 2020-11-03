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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:08

Квесторе_поверніться
а Вы ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:18

  E4q50555 написав:
  jay2004 написав: Делают аж за 1 минуту (если клиент банка, конечно).

Спасибо за совет, надеюсь в ТСО зайдут.


тут - запасний варіант :)

viewtopic.php?p=4872309#p4872309
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:13

  хуторянка написав:Квесторе_поверніться
а Вы ?

Вже маю 2 стовпці в Акорді річні під 10,25%.
Там масимум поповнення 100000.
А в львівських Швейцарів 2 річний стовпець взагалі під 8% річних пролонгувався випадково.
Але оце дивлюсь на боротьбу олігархів і корупціонерів з Зе...боротьбу грандбанкіра Шеви з Катериною ставки депо мають рости.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:17

МЫ НЕ НАСТОЛЬКО БОГАТЫ ЧТО БЫ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ

1 имхо -пора отменять налоХ
2 морально не готова опускаться ниже 10 чистыми
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:56

Квесторе_поверніться

а будет больше?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:46

Re: Мегабанк

  хуторянка написав:1 имхо -пора отменять налоХ


вас підтримує усе прогресивно депо-людство! :)

а також сам голова Ради Незалежної асоціації банків України
і це не жарти

наступне питання - хто ЛПР?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:06

Re: Мегабанк

3% річних у валюті!
Депозит від 10 місяців. Внесок від 100USD/EUR.

Чекаємо на вас у відділеннях!
Псс.. у гривні також привабливі ставки;)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:39

  jay2004 написав:3% річних у валюті!
Депозит від 10 місяців. Внесок від 100USD/EUR.

Чекаємо на вас у відділеннях!
Псс.. у гривні також привабливі ставки;)

Невже крига скресне?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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