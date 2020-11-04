Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Из списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».
C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?
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Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Из списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».
C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?
тревожный звоночек? - та ладно, Мега уже сейчас заманивала бы на год в $ и € под 4%...5,5% - и толпы желающих выстроились бы.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 04 лис, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.