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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:03

  Квесторе_поверніться написав:Малувато...де 13% безподаткових. :)

У порох-банці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59

Re: Мегабанк

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Из списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».

C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32

  Dobrofey написав: C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?

Так уже исключали (в прошлом году вроде), тогда банка была близка к ВА. Возможно в этот раз уже не повезет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:00

  lloydbanksua написав:
  Dobrofey написав: C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?

Так уже исключали (в прошлом году вроде), тогда банка была близка к ВА. Возможно в этот раз уже не повезет.

Такого страшного шо банку слід закривати тут
https://www.megabank.ua/articles/curren ... 3_2020.pdf
не побачив.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:30

  Dobrofey написав:
Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Из списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».

C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?

тревожный звоночек? - та ладно,
Мега уже сейчас заманивала бы на год в $ и € под 4%...5,5% - и толпы желающих выстроились бы.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 04 лис, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:35

  lloydbanksua написав: тогда банка была близка к ВА.
ерунда, распространяемая через бениных бородатых собак.
ну, не ближе, чем государство к дефолту, последние 4 года.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56

  flysoulfly написав:ерунда, распространяемая через бениных бородатых собак. ну, не ближе, чем государство к дефолту, последние 4 года.

Вполне возможно, спорить не буду.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:52

Re: Мегабанк

борьба за Харкив, оттирают потихоньку
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:50

  Dobrofey написав: C чего вдруг "Мегабанк" исключили? Тревожный звоночек?

До марта дотянет, максимум
E4q50555
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:06

E4q50555, чому так міркуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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