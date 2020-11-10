E4q50555 написав:
Сами работники не скрывают неуверенность в завтрашнем дне..
Ну уверенность в завтрашнем дне сейчас проявлять - это все равно, что спорить с пословицей "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Тут мало того что "корона" собирает свой урожай - так и просто банковские учреждения закрываются, а людей сокращают. Но при этом банк-юр.лицо остается на плаву. Так почему по "меге" максимум март? И что если банк дотянет скажем до апреля...мая...июня? Обоснуйте пожалуйста, почему именно столь короткий срок вы меге отмеряли