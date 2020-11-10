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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:55
Сами работники не скрывают неуверенность в завтрашнем дне..
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E4q50555
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Додано: Сер 11 лис, 2020 15:01
E4q50555 написав:
Сами работники не скрывают неуверенность в завтрашнем дне..
Ну уверенность в завтрашнем дне сейчас проявлять - это все равно, что спорить с пословицей "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Тут мало того что "корона" собирает свой урожай - так и просто банковские учреждения закрываются, а людей сокращают. Но при этом банк-юр.лицо остается на плаву. Так почему по "меге" максимум март? И что если банк дотянет скажем до апреля...мая...июня? Обоснуйте пожалуйста, почему именно столь короткий срок вы меге отмеряли
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31
Flamingo написав:
Ну уверенность в завтрашнем дне сейчас проявлять - это все равно, что спорить с пословицей "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Тут мало того что "корона" собирает свой урожай - так и просто банковские учреждения закрываются, а людей сокращают. Но при этом банк-юр.лицо остается на плаву. Так почему по "меге" максимум март? И что если банк дотянет скажем до апреля...мая...июня? Обоснуйте пожалуйста, почему именно столь короткий срок вы меге отмеряли
Кризис 2000-х прошли без потерь, все вернули, хоть и частями за несколько месяцев. Пускай и этот переживут! Всем удачи!!
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E4q50555
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39
Квесторе_поверніться написав:E4q50555
, чому так міркуєте?
имхо-видимо у него депо до марта
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:14
Пока или уже- нет, в октябре снял с горем пополам. Моргали остаться в пределах ФГВ;)
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E4q50555
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