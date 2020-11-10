RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:55

Сами работники не скрывают неуверенность в завтрашнем дне..
E4q50555
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:01

  E4q50555 написав:Сами работники не скрывают неуверенность в завтрашнем дне..

Ну уверенность в завтрашнем дне сейчас проявлять - это все равно, что спорить с пословицей "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Тут мало того что "корона" собирает свой урожай - так и просто банковские учреждения закрываются, а людей сокращают. Но при этом банк-юр.лицо остается на плаву. Так почему по "меге" максимум март? И что если банк дотянет скажем до апреля...мая...июня? Обоснуйте пожалуйста, почему именно столь короткий срок вы меге отмеряли
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5103
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:31

  Flamingo написав: Ну уверенность в завтрашнем дне сейчас проявлять - это все равно, что спорить с пословицей "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Тут мало того что "корона" собирает свой урожай - так и просто банковские учреждения закрываются, а людей сокращают. Но при этом банк-юр.лицо остается на плаву. Так почему по "меге" максимум март? И что если банк дотянет скажем до апреля...мая...июня? Обоснуйте пожалуйста, почему именно столь короткий срок вы меге отмеряли

Кризис 2000-х прошли без потерь, все вернули, хоть и частями за несколько месяцев. Пускай и этот переживут! Всем удачи!!
E4q50555
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:39

  Квесторе_поверніться написав:E4q50555, чому так міркуєте?

имхо-видимо у него депо до марта :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:14

Пока или уже- нет, в октябре снял с горем пополам. Моргали остаться в пределах ФГВ;)
E4q50555
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 348349350351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, MASolomko, ramaz і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1648)
11.11.2020 18:46
ОКСІ БАНК (874)
11.11.2020 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.