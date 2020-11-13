|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:45
cohan вище пише про це у минулому часі. Хто з вас справжній місцевий? Бо я вже заплутався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:38
klug
не форуме c 2010г - не скрывала что из первой столици
я не тяну руку за мега-просто плачу последние 8 лет комунал-сначала через ЕРЦ-теперь ТОДО.Картой банка и тогда и сейчас без комиссиии
-после 10 числа мес.есть квитанция в электр.виде
хутор - свет газ-доставка-мусор плачу Моно-мне так удобнее.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
|