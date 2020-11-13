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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:20

Откуда столько пессимизма?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:45

  хуторянка написав:имхо-Харьков плотно сидит на ЕРЦ Мегабанка

cohan вище пише про це у минулому часі. Хто з вас справжній місцевий? Бо я вже заплутався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:38

klug
не форуме c 2010г - не скрывала что из первой столици :D
я не тяну руку за мега-просто плачу последние 8 лет комунал-сначала через ЕРЦ-теперь ТОДО.Картой банка и тогда и сейчас без комиссиии
-после 10 числа мес.есть квитанция в электр.виде
хутор - свет газ-доставка-мусор плачу Моно-мне так удобнее.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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  #<1 ... 349350351352
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