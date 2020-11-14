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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:45
cohan вище пише про це у минулому часі. Хто з вас справжній місцевий? Бо я вже заплутався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:38
klug
не форуме c 2010г - не скрывала что из первой столици
я не тяну руку за мега-просто плачу последние 8 лет комунал-сначала через ЕРЦ-теперь ТОДО.Картой банка и тогда и сейчас без комиссиии
-после 10 числа мес.есть квитанция в электр.виде
хутор - свет газ-доставка-мусор плачу Моно-мне так удобнее.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:42
я не местный года с 2013го )
Мега и оплата коммуналки, насколько знаю, никуда не делись,
но основа денег Меги - Турбоатом, и вот с ним горшки если не побиты, то интенсивно отодвигают, настолько, что докапитализацию в прошлом году выполнили в последний момент - тогда же и говорили про новых партнеров у владельца
вообще новость Хуторянки неоднозначная - может говорить как о схеме ( с КП мол взять нечего, но потоки-то проходят через банк, и их хотят получить ДО остальных кредиторов (всяких нафтогазов), т.е. до попадания на счета КП), так и о нарушении вертикали управления (Кернес устранится - видимо, договоренности есть), а без него все неофициальное ессно работать не будет или будет плохо, вот банк и торопится
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:07
cohan
пока в Турбоатоме Суботин все горшки с Мегой не побьют
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:15
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