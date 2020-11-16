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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:20

Откуда столько пессимизма?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:45

  хуторянка написав:имхо-Харьков плотно сидит на ЕРЦ Мегабанка

cohan вище пише про це у минулому часі. Хто з вас справжній місцевий? Бо я вже заплутався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:13

Да, вы просто посмотрите очереди возле касс мегабанка в метро. Минимум 5 человек стоит всегда. Не говоря даже о картах туду. Как ни крути, а реально удобно платить все одним платежом, а не каждому поставщику отдельно.
aleksandr_loponosov
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:38

klug
не форуме c 2010г - не скрывала что из первой столици :D
я не тяну руку за мега-просто плачу последние 8 лет комунал-сначала через ЕРЦ-теперь ТОДО.Картой банка и тогда и сейчас без комиссиии
-после 10 числа мес.есть квитанция в электр.виде
хутор - свет газ-доставка-мусор плачу Моно-мне так удобнее.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:42

  klug написав:
  хуторянка написав:имхо-Харьков плотно сидит на ЕРЦ Мегабанка

cohan вище пише про це у минулому часі. Хто з вас справжній місцевий? Бо я вже заплутався.


я не местный года с 2013го )
Мега и оплата коммуналки, насколько знаю, никуда не делись,
но основа денег Меги - Турбоатом, и вот с ним горшки если не побиты, то интенсивно отодвигают, настолько, что докапитализацию в прошлом году выполнили в последний момент - тогда же и говорили про новых партнеров у владельца

вообще новость Хуторянки неоднозначная - может говорить как о схеме ( с КП мол взять нечего, но потоки-то проходят через банк, и их хотят получить ДО остальных кредиторов (всяких нафтогазов), т.е. до попадания на счета КП), так и о нарушении вертикали управления (Кернес устранится - видимо, договоренности есть), а без него все неофициальное ессно работать не будет или будет плохо, вот банк и торопится
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:07

cohan
пока в Турбоатоме Суботин все горшки с Мегой не побьют
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:15

  velvet написав:cohan
пока в Турбоатоме Суботин все горшки с Мегой не побьют


ну так места ж освобождают внезапно ) вон Кива из Антонова вылетел быстрее Мрии, а вроде считался при делах и незыблемым
и это еще дешево отделался, "спасибо что живой" как говорится
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:52

  Investor_K написав: столько пессимизма

Пропало все ©
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 04:02

С сайта банка исчезло упоминание ЕБРР и KfW. С ними было спокойнее ;)
In HODL we trust
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