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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 01:29
По ходу дела в Мегабанке не очень, раз у них уже какие сбои появились с двойным списанием средств с карт клиентов - https://minfin.com.ua/company/megabank/review/
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jerua
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