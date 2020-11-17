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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 01:29
У банка уже начались технические сбои странного характера
По ходу дела в Мегабанке не очень, раз у них уже какие сбои появились с двойным списанием средств с карт клиентов -
Додано: Сер 18 лис, 2020 04:03
Вперше у житті бачите технічний збій?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:07
jerua
не нагнітайте )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:37
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