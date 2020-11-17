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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 01:29

У банка уже начались технические сбои странного характера

По ходу дела в Мегабанке не очень, раз у них уже какие сбои появились с двойным списанием средств с карт клиентов - https://minfin.com.ua/company/megabank/review/
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 04:03

  jerua написав:По ходу дела в Мегабанке не очень, раз у них уже какие сбои появились с двойным списанием средств с карт клиентов - https://minfin.com.ua/company/megabank/review/

Вперше у житті бачите технічний збій?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:07

jerua

не нагнітайте )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:37

  jerua написав:
  klug написав:Вперше у житті бачите технічний збій?

Как-то много совпадений. Банк пытается заблокировать средства тепловых сетей и здесь еще и сбой массовый с двойным списанием, причем в Харькове. Это уже призрак ВА.


та тех средств 4 ляма евро, копийкЫ
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:03

  Betis_ck написав:jerua

не нагнітайте )


А что здесь нагнетать. Я просто указываю на факты. Есть новости про намерение заблокировать средства физ. лиц, которые поступают на счета КП "Харьковские тепловые сети". Есть официальная информация по массовому двойному списанию средств с карт за 3 ноября. Причем уже 18 число, а деньги так и не вернули. Думайте сами.
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:41

  jerua написав:
  Betis_ck написав:jerua

не нагнітайте )


А что здесь нагнетать. Я просто указываю на факты. Есть новости про намерение заблокировать средства физ. лиц, которые поступают на счета КП "Харьковские тепловые сети". Есть официальная информация по массовому двойному списанию средств с карт за 3 ноября. Причем уже 18 число, а деньги так и не вернули. Думайте сами.

и при этом на Минфине есть отзыв о беспроблемном получении валютного вклада без предзаказа
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43

  jerua написав:Как-то много совпадений. Банк пытается заблокировать средства тепловых сетей и здесь еще и сбой массовый с двойным списанием, причем в Харькове. Это уже призрак ВА.
а может это там работает "крот" и просто банк "заказали" как ПИБ в 2008 ? Его тогда разыгранной паникой на слухах за месяц поставили на колени.
Потому что в остальных случаях (ну и если это не рашабанк) обычно призрак ВА был - это когда банку срочняком нужно МНОГО денег. Т.е. и усиленное привлечение депозитов в том числе, по ставкам на 3%-5% выше рынка.
Есть тут такое? - нету!
Иначе я б сегодня же тут разместился на макс.срок, до фонда, с радостью.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:55

Re: Мегабанк

  velvet написав:и при этом на Минфине есть отзыв о беспроблемном получении валютного вклада без предзаказа


Там за 27 октября. А массовое двойное списание произошло 3 ноября.
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:57

  jerua написав:
  velvet написав:и при этом на Минфине есть отзыв о беспроблемном получении валютного вклада без предзаказа


Там за 27 октября. А массовое двойное списание произошло 3 ноября.

У альфы такое периодически, и ничего
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:12

Re: Мегабанк

  Вкладчик1234 написав:У альфы такое периодически, и ничего

Именно массовое двойное списание?
jerua
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