ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен
А что здесь нагнетать. Я просто указываю на факты. Есть новости про намерение заблокировать средства физ. лиц, которые поступают на счета КП "Харьковские тепловые сети". Есть официальная информация по массовому двойному списанию средств с карт за 3 ноября. Причем уже 18 число, а деньги так и не вернули. Думайте сами.
А что здесь нагнетать. Я просто указываю на факты. Есть новости про намерение заблокировать средства физ. лиц, которые поступают на счета КП "Харьковские тепловые сети". Есть официальная информация по массовому двойному списанию средств с карт за 3 ноября. Причем уже 18 число, а деньги так и не вернули. Думайте сами.
и при этом на Минфине есть отзыв о беспроблемном получении валютного вклада без предзаказа
jerua написав:Как-то много совпадений. Банк пытается заблокировать средства тепловых сетей и здесь еще и сбой массовый с двойным списанием, причем в Харькове. Это уже призрак ВА.
а может это там работает "крот" и просто банк "заказали" как ПИБ в 2008 ? Его тогда разыгранной паникой на слухах за месяц поставили на колени. Потому что в остальных случаях (ну и если это не рашабанк) обычно призрак ВА был - это когда банку срочняком нужно МНОГО денег. Т.е. и усиленное привлечение депозитов в том числе, по ставкам на 3%-5% выше рынка. Есть тут такое? - нету! Иначе я б сегодня же тут разместился на макс.срок, до фонда, с радостью.