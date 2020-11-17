Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:19
Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:58
Re: Мегабанк
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:34
Конспиралогия штука конечно интересная, но имхо покрывать кассовые разрывы двойным списанием с клиентов никто в здравом уме в банках не будет.
|