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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:19

  jerua написав:
  Вкладчик1234 написав:У альфы такое периодически, и ничего

Именно массовое двойное списание?

Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:58

Re: Мегабанк

  Вкладчик1234 написав:Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками


4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:34

  jerua написав: А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?


Конспиралогия штука конечно интересная, но имхо покрывать кассовые разрывы двойным списанием с клиентов никто в здравом уме в банках не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:48

  jerua написав:
  Вкладчик1234 написав:У альфы такое периодически, и ничего

Именно массовое двойное списание?


поищите - был шикарный номер на 29 февраля, там оно как-то сползло на 1-2 марта, лечилось почти неделю насколько помню
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:11

Re: Мегабанк

  cohan написав:поищите - был шикарный номер на 29 февраля, там оно как-то сползло на 1-2 марта, лечилось почти неделю насколько помню


Здесь уже больше недели.
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:37

Re: Мегабанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кешбек 1% чистыми или грязными? Только с кредитных или со своих денег тоже?
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