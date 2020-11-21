Мегабанк
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:19
jerua написав: Вкладчик1234 написав:
У альфы такое периодически, и ничего
Именно массовое двойное списание?
Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:58
Вкладчик1234 написав:
Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
jerua
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:34
jerua написав:
А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
Конспиралогия штука конечно интересная, но имхо покрывать кассовые разрывы двойным списанием с клиентов никто в здравом уме в банках не будет.
Aps
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:48
jerua написав: Вкладчик1234 написав:
У альфы такое периодически, и ничего
Именно массовое двойное списание?
поищите - был шикарный номер на 29 февраля, там оно как-то сползло на 1-2 марта, лечилось почти неделю насколько помню
cohan
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:11
cohan написав:
поищите - был шикарный номер на 29 февраля, там оно как-то сползло на 1-2 марта, лечилось почти неделю насколько помню
Здесь уже больше недели.
jerua
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кешбек 1% чистыми или грязными? Только с кредитных или со своих денег тоже?
Andrew75
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:03
Andrew75 Грязными( с любых)
an0nym
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:31
ну и ладненько
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:55
jerua написав: Вкладчик1234 написав:
Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
https://alfabank.ua/ru/about/press/informaciya-pro-zadvoyennya-kartkovih-operacij-za-27-28-lyut-2105
Очень занимательная история, которую Альфа так и не объяснила по существу, но многие попали на разные суммы в овер в других банках из-за множественных списаний и должны были решать это самостоятельно.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:37
an0nym написав: Andrew75
Грязными(
с любых)
Кеш бек дают за любые операции или есть исключения?
novichok
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