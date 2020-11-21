Мегабанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:31
novichok написав: an0nym написав: Andrew75
Грязными(
с любых)
Кеш бек дают за любые операции или есть исключения?
Не новачок, а лінивець...
3.2.12. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними Операціями, здійсненими з використанням Картки:-з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402
-в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку, на сайті
https://erc.megabank.ua
.
https://todobank.ua/offer.php
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 5060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 220 раз.
Подякували: 629 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:56
ruvex написав: jerua написав: Вкладчик1234 написав:
Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
https://alfabank.ua/ru/about/press/informaciya-pro-zadvoyennya-kartkovih-operacij-za-27-28-lyut-2105
Очень занимательная история, которую Альфа так и не объяснила по существу, но многие попали на разные суммы в овер в других банках из-за множественных списаний и должны были решать это самостоятельно.
Вроде за неделю все порешали. А здесь уже 2 недели прошло. Причем никакой офф. инфи на сайте банка вообще нет.
jerua
Повідомлень: 816
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Нед 22 лис, 2020 20:41
jerua То який критерій: тиждень - зайчики, два - ТА? Навесні майже два місяці на новий процесинг переїжджали і нічого - живі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 5060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 220 раз.
Подякували: 629 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему