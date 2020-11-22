Вкладчик1234 написав:Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
Скачал приложение. Там надпись, карта уже заказана. Позвонил, спросил, что дальше, сказали перезвонят и скажут, когда приходить. Ещё в пятницу было. Так и жду. Это у них так принято, сколько ждать ещё надо? Или не надо ждать, а просто идти в отделение за картой?