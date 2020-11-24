Вкладчик1234 написав:Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками
4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?
Скачал приложение. Там надпись, карта уже заказана. Позвонил, спросил, что дальше, сказали перезвонят и скажут, когда приходить. Ещё в пятницу было. Так и жду. Это у них так принято, сколько ждать ещё надо? Или не надо ждать, а просто идти в отделение за картой?
TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.
Замість тех. робіт знайшов на сайті новину про те, що: "У номінації «Кращий мобільний та інтернет банкінг. Найкращий додаток для мобільного та інтернет банкінгу» перемогу здобув todobank." Ост так от легко та невимушено втерли вуса усіляким аматорам з їхніми котами, яблуками, гантелями та бубликами. Якщо осилять хоча б показувати баланс, коли це потрібно - то будуть взагалі ідеальними.
А ще МЕГА тепер вміє робити обмін валюти за крос-курсом, але виключно у відділеннях, бо найкращий інтернет банкінг з валют знає лише гривню.
klug написав:А ще МЕГА тепер вміє робити обмін валюти за крос-курсом, але виключно у відділеннях, бо найкращий інтернет банкінг з валют знає лише гривню.
І який напрям зацікавив пана? Хіба вже не пізно до євро переходити, наче дорогувато вже? Чи навпаки, вважаєте його неперспективним?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
klug написав:TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.
этот прикол у них с МегаБанковского приложения, впрочем, как и у многих других - тот же Форвард, ПУМБ кажется тоже
дело там в маршрутизации, когда с вайфай переключается на мобильный, так понимаю, рвется https сессия, ну или не рвется, а не получает ответа: кто попродвинутей, делает сессию каждый раз новую, и пользователю это не видно (ПУМБ/Форвард могут подвиснуть при переводе, решается кнопками назад-вперед) , ну а мега/Туду как мега
в общем, отключаете вайфай принудительно и перезапускаете приложение и наоборот (откл мобильный инет) тоже верно
klug написав:TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.
этот прикол у них с МегаБанковского приложения, впрочем, как и у многих других - тот же Форвард, ПУМБ кажется тоже
дело там в маршрутизации, когда с вайфай переключается на мобильный, так понимаю, рвется https сессия, ну или не рвется, а не получает ответа: кто попродвинутей, делает сессию каждый раз новую, и пользователю это не видно (ПУМБ/Форвард могут подвиснуть при переводе, решается кнопками назад-вперед) , ну а мега/Туду как мега
в общем, отключаете вайфай принудительно и перезапускаете приложение и наоборот (откл мобильный инет) тоже верно
Якась маячня. Сиджу над точкою вайвая, сигнал на максимумі, ніхто на мобільний трафік не перемикається, застосунок кілька разів прибивався і запускався заново - кожен раз казав, що немає інтернету. Усе ожило, як офіс-менеджер прийшла на роботу і увімкнула "кластер" у розетку. Робоча теорія - економлять електроенергію.