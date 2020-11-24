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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:31

  novichok написав:
  an0nym написав:Andrew75

Грязными(
с любых)

Кеш бек дают за любые операции или есть исключения?

Не новачок, а лінивець...
3.2.12. Бонуси не нараховуються та не сплачуються за наступними Операціями, здійсненими з використанням Картки:-з наступними MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222,9223, 9311, 9399, 9402
-в мобільному додатку АТ «Мегабанк», Мобільному додатку, на сайті https://erc.megabank.ua.

https://todobank.ua/offer.php
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:56

  ruvex написав:
  jerua написав:
  Вкладчик1234 написав:Всякое бывало. И списание, и зачисление, и рассинхрон с проводками


4 года являюсь клиентом альфи и видел только глюки с зачислением в май-альфе. Я понимаю, что пост более успокоительный. Но мегабанк гораздо мельче альфы. А вот причина сбоя придуманная, мол сбой на стороне Мастеркард. В самом Мастеркарде о такой проблеме не слышали. Почему тогда в других банках двойного списания не произошло?

https://alfabank.ua/ru/about/press/informaciya-pro-zadvoyennya-kartkovih-operacij-za-27-28-lyut-2105
Очень занимательная история, которую Альфа так и не объяснила по существу, но многие попали на разные суммы в овер в других банках из-за множественных списаний и должны были решать это самостоятельно.


Вроде за неделю все порешали. А здесь уже 2 недели прошло. Причем никакой офф. инфи на сайте банка вообще нет.
jerua
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:41

jerua
То який критерій: тиждень - зайчики, два - ТА? Навесні майже два місяці на новий процесинг переїжджали і нічого - живі.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:57

Re: Мегабанк

Скачал приложение. Там надпись, карта уже заказана. Позвонил, спросил, что дальше, сказали перезвонят и скажут, когда приходить. Ещё в пятницу было. Так и жду. Это у них так принято, сколько ждать ещё надо? Или не надо ждать, а просто идти в отделение за картой?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 05:07

TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.

Замість тех. робіт знайшов на сайті новину про те, що: "У номінації «Кращий мобільний та інтернет банкінг. Найкращий додаток для мобільного та інтернет банкінгу» перемогу здобув todobank." Ост так от легко та невимушено втерли вуса усіляким аматорам з їхніми котами, яблуками, гантелями та бубликами. Якщо осилять хоча б показувати баланс, коли це потрібно - то будуть взагалі ідеальними.

А ще МЕГА тепер вміє робити обмін валюти за крос-курсом, але виключно у відділеннях, бо найкращий інтернет банкінг з валют знає лише гривню.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:19

  klug написав:А ще МЕГА тепер вміє робити обмін валюти за крос-курсом, але виключно у відділеннях, бо найкращий інтернет банкінг з валют знає лише гривню.

І який напрям зацікавив пана? Хіба вже не пізно до євро переходити, наче дорогувато вже? Чи навпаки, вважаєте його неперспективним?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:41

  kreuz написав:
  klug написав:А ще МЕГА тепер вміє робити обмін валюти за крос-курсом, але виключно у відділеннях, бо найкращий інтернет банкінг з валют знає лише гривню.

І який напрям зацікавив пана? Хіба вже не пізно до євро переходити, наче дорогувато вже? Чи навпаки, вважаєте його неперспективним?

Банки, що міняють за крос-курсом - це червонокнижний екземпляр, особливо після згортання Універсала. Не стане у пригоді сьогодні, то згодиться завтра.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:46

  klug написав:TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.


этот прикол у них с МегаБанковского приложения, впрочем, как и у многих других - тот же Форвард, ПУМБ кажется тоже

дело там в маршрутизации, когда с вайфай переключается на мобильный, так понимаю, рвется https сессия, ну или не рвется, а не получает ответа: кто попродвинутей, делает сессию каждый раз новую, и пользователю это не видно (ПУМБ/Форвард могут подвиснуть при переводе, решается кнопками назад-вперед) , ну а мега/Туду как мега

в общем, отключаете вайфай принудительно и перезапускаете приложение
и наоборот (откл мобильный инет) тоже верно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04

  cohan написав:
  klug написав:TODO сервери тут на ніч вимикають чи що? Застосунок пише, що немає Інтернету (хоча він є). На сайті новин про тех. роботи немає. Добре, хоч оплати проходять.


этот прикол у них с МегаБанковского приложения, впрочем, как и у многих других - тот же Форвард, ПУМБ кажется тоже

дело там в маршрутизации, когда с вайфай переключается на мобильный, так понимаю, рвется https сессия, ну или не рвется, а не получает ответа: кто попродвинутей, делает сессию каждый раз новую, и пользователю это не видно (ПУМБ/Форвард могут подвиснуть при переводе, решается кнопками назад-вперед) , ну а мега/Туду как мега

в общем, отключаете вайфай принудительно и перезапускаете приложение
и наоборот (откл мобильный инет) тоже верно

Якась маячня. Сиджу над точкою вайвая, сигнал на максимумі, ніхто на мобільний трафік не перемикається, застосунок кілька разів прибивався і запускався заново - кожен раз казав, що немає інтернету. Усе ожило, як офіс-менеджер прийшла на роботу і увімкнула "кластер" у розетку. Робоча теорія - економлять електроенергію.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:17

  klug написав:"У номінації «Кращий мобільний та інтернет банкінг. Найкращий додаток для мобільного та інтернет банкінгу» перемогу здобув todobank."

Стыдоба. Хоть бы не позорились.
mustbe
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