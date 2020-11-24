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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:48
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс?
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Andrew75
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:34
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс?
ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был
увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая
хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа
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cohan
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