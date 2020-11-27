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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 353354355356 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 47 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 31 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 172 Додано: Сер 25 лис, 2020 10:48 Re: Мегабанк

Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? Andrew75 Повідомлень: 1045 З нами з: 30.09.15 Подякував: 162 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 14:34 Andrew75 написав: Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.

Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс?



ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был



увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая



хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум былувелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохаяхотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа cohan Повідомлень: 498 З нами з: 27.09.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 16:49 cohan написав: Andrew75 написав: Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.

Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс?



ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был



увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая



хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум былувелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохаяхотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа

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Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс?



ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был



увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая



хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум былувелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохаяхотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа

ПУМБ 100 по звонку :)ПУМБ 100 по звонку

В ПУМБе можно в отделении написать заявление и увеличить лимиты на выход на 300 тыс. в день. А в Тодо заявлением можно лимиты навсегда увеличить? Если нет, то сравнивать с ПУМБом сложно. В ПУМБе можно в отделении написать заявление и увеличить лимиты на выход на 300 тыс. в день. А в Тодо заявлением можно лимиты навсегда увеличить? Если нет, то сравнивать с ПУМБом сложно. Andrew75 Повідомлень: 1045 З нами з: 30.09.15 Подякував: 162 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25

https://minfin.com.ua/ua/company/megabank/rating/ КАпіталу в закрома здалося б підлити http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35273 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 353354355356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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