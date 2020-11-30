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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:48

Re: Мегабанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:34

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? :)


ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был

увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая

хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:49

:)
  cohan написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? :)


ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был

увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая

хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа

ПУМБ 100 по звонку
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:27

  velvet написав::)
  cohan написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то увеличить лимиты на переводы на постоянной основе? В приложении стоит 15 тыс. и больше увеличить не даёт. По звонку сказали, что могут до 50 тыс. в день, но только на 1 день.
Самое интересное, что есть у этого Тодо - это переводилка туда-сюда. А что это за переводилка с лимитом в 15 тыс? :)


ну 50 уже прогресс, раньше по картам Меги 15 максимум был

увелчиивать не пробовал, но кажется это и в документах есть - 50 максимум, тот же Конкорд - 30 же тоже максимум, ПУМБ - 80 по звонку, Прокредит - 50, Правэкс 20 и 100 по звонку... короче, 50 цифра неплохая

хотя бесит, конечно, отсутствие СЭПа

ПУМБ 100 по звонку

В ПУМБе можно в отделении написать заявление и увеличить лимиты на выход на 300 тыс. в день. А в Тодо заявлением можно лимиты навсегда увеличить? Если нет, то сравнивать с ПУМБом сложно.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:25

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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:44

На одних пенсионерах далеко не уедут
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:49

Добрый день всем.
Проценты по карте кому нибудь пришли?
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:50

  an0nym написав:Добрый день всем.
Проценты по карте кому нибудь пришли?


За депо (полугодовое) - да. На ТУДУ.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:57

За депо тоже зашли.
Я именно про проценты за остатки на карте
Обычно в последний день месяца, но до сих пор нет
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:31

Только что пришло)
an0nym
 
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