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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:24
К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили
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kkg
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:52
kkg написав:
всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
а как с депозитами, можно по окончании чтобы зачислился на карту или только на счет?
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wtf
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:55
wtf написав: kkg написав:
всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
а как с депозитами, можно по окончании чтобы зачислился на карту или только на счет?
В этом депо только на карточку
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kkg
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:59
kkg написав:
К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили
по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
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J
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:11
J написав:
по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:04
J написав: kkg написав:
К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили
по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
Ага, фигвам!
Посколько они делают фото человека, которому выдают карточку
Блин, банк мирового уровня по безопасности
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kkg
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12
Квесторе_поверніться написав: J написав:
по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу
Я вам так скажу, доверенность оформляют для того, чтобы на отсутствующего человека оформить депозит
Но наши банки поголовно отказываются оформять карточки (для процентов) по доверенности, хотя в доверенности есть пункт, разрешающий это
Хрен его знает, правила это такие или банки перестраховываются
Нормальные банки в таких случаях оформляют счет, а не карточку, и на него капают проценты
НО не Мегабанк, ему пофиг, ему деньги не нужны
Я, кстати, не первый там был, кто не мог поверить в такую *****
Но менеджер стоял насмерть
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kkg
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:21
kkg написав: Квесторе_поверніться написав: J написав:
по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу
Я вам так скажу, доверенность оформляют для того, чтобы на отсутствующего человека оформить депозит
Но наши банки поголовно отказываются оформять карточки (для процентов) по доверенности, хотя в доверенности есть пункт, разрешающий это
Хрен его знает, правила это такие или банки перестраховываются
Нормальные банки в таких случаях оформляют счет, а не карточку, и на него капают проценты
НО не Мегабанк, ему пофиг, ему деньги не нужны
Я, кстати, не первый там был, кто не мог поверить в такую *****
Но менеджер стоял насмерть
Странно, я оформлял где-то месяц назад депозит в ЕВРО и мне под него открыли текущий счёт без карточки. Возможно это менеджер такой Вам попался или ему очень нужно выполнять план по выпуску карт.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:30
Все верно, на другие депо (под 9 или 10%) они и сейчас так делают, а вот под 11,5 % нельзя
Мне с ходу предложили положить под эти 9, но были посланы
Наверное, это у них такой развод, ведь людей с доверенностями есть
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kkg
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