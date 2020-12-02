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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:24

Re: Мегабанк

К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:52

Re: Мегабанк

  kkg написав:всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет

а как с депозитами, можно по окончании чтобы зачислился на карту или только на счет?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:55

  wtf написав:
  kkg написав:всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет

а как с депозитами, можно по окончании чтобы зачислился на карту или только на счет?

В этом депо только на карточку
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:59

  kkg написав:К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили

по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:11

Re: Мегабанк

  J написав:по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?

Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:04

  J написав:
  kkg написав:К сведению трудящихся!
Открыть депо под 11,5% по доверенности нельзя
Они привязывают карточку к депо насильно
Первый раз с таким сталкиваюсь, всегда можно было выбрать - проценты на карточку или счет
Очевидно, денег у банка завались, лишние им не нужны, раз такие условия выставили

по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?

Ага, фигвам!
Посколько они делают фото человека, которому выдают карточку
Блин, банк мирового уровня по безопасности :mrgreen:
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?

Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу

Я вам так скажу, доверенность оформляют для того, чтобы на отсутствующего человека оформить депозит
Но наши банки поголовно отказываются оформять карточки (для процентов) по доверенности, хотя в доверенности есть пункт, разрешающий это
Хрен его знает, правила это такие или банки перестраховываются
Нормальные банки в таких случаях оформляют счет, а не карточку, и на него капают проценты
НО не Мегабанк, ему пофиг, ему деньги не нужны
Я, кстати, не первый там был, кто не мог поверить в такую *****
Но менеджер стоял насмерть :D
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:21

  kkg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?

Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу

Я вам так скажу, доверенность оформляют для того, чтобы на отсутствующего человека оформить депозит
Но наши банки поголовно отказываются оформять карточки (для процентов) по доверенности, хотя в доверенности есть пункт, разрешающий это
Хрен его знает, правила это такие или банки перестраховываются
Нормальные банки в таких случаях оформляют счет, а не карточку, и на него капают проценты
НО не Мегабанк, ему пофиг, ему деньги не нужны
Я, кстати, не первый там был, кто не мог поверить в такую *****
Но менеджер стоял насмерть :D

Странно, я оформлял где-то месяц назад депозит в ЕВРО и мне под него открыли текущий счёт без карточки. Возможно это менеджер такой Вам попался или ему очень нужно выполнять план по выпуску карт.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:30

Все верно, на другие депо (под 9 или 10%) они и сейчас так делают, а вот под 11,5 % нельзя
Мне с ходу предложили положить под эти 9, но были посланы
Наверное, это у них такой развод, ведь людей с доверенностями есть
kkg
 
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