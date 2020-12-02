Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12

Квесторе_поверніться написав: J написав: по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ? по доверенности доверенное лицо может открыть картсчет и заказать дополнительную карту на другое лицо (себя) ?

Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу Довіритель тільки може відкрити додаткову карту на 3 (довірену) особу

Я вам так скажу, доверенность оформляют для того, чтобы на отсутствующего человека оформить депозитНо наши банки поголовно отказываются оформять карточки (для процентов) по доверенности, хотя в доверенности есть пункт, разрешающий этоХрен его знает, правила это такие или банки перестраховываютсяНормальные банки в таких случаях оформляют счет, а не карточку, и на него капают процентыНО не Мегабанк, ему пофиг, ему деньги не нужныЯ, кстати, не первый там был, кто не мог поверить в такую *****Но менеджер стоял насмерть