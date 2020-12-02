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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:57

Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:59

  velvet написав:Тогда менеджер не при чём, вероятно в этом акционном депозите головной офис установил обязательное условие открытие карты для получения % и тела депозита.

Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 355356357358
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