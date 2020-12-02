Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:57
Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:59
Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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