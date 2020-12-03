Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:57
Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:59
Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:47
Вы не внимательно читали, бывает...
Давайте обьясню по простому - я хотел открыть по доверенности TODO-депозит, но мне отказали
Теперь понятно?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:09
Це ви неуважно читали умови відкриття цього депозиту, а тепер качаєте права. Давайте поясню по-простому: банк має "найкращий в Україні необанк" - todobank, який на тлі конкурентів нафіг нікому не потрібен, тому, задля збільшення аудиторії цього продукту, банк запровадив промо-депозит з підвищеною ставкою, де обов'язковою умовою є отримання відсотків на картку todobank. Без оформлення картки банку не цікаво його вам відкривати, бо картка - це єдина причина, чому поставили таку заманливу ставку. Як ви вже самі зазначили, для тих, хто не готовий працювати на емісію картко, у банку є інші продукти з меншим відсотком.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:56
Еще раз! Читал я условия
Вопрос вам, как знатоку банковского дела - почему мне банк не открыл карточку todobank по доверенности, если в доверенности нотариус, согласно законам Украины, прописал эту возможность? Тем более, что карточка не именная!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:21
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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