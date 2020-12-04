Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30

kkg написав: Еще раз! Читал я условия

Вопрос вам, как знатоку банковского дела - почему мне банк не открыл карточку todobank по доверенности, если в доверенности нотариус, согласно законам Украины, прописал эту возможность? Тем более, что карточка не именная! Еще раз! Читал я условияВопрос вам, как знатоку банковского дела - почему мне банк не открыл карточку todobank по доверенности, если в доверенности нотариус, согласно законам Украины, прописал эту возможность? Тем более, что карточка не именная!

Можливість видавати картки за довіреністю з'явилася лише восени минулого року, до цього існувала пряма заборона на такі дії. Зверніть увагу, що можливість - це не обов'язок. Для того, щоб вона була реалізована, банк, в особі низки його департаментів, повинен розробити процедуру такого оформлення. Доки така процедура не розроблена і не впроваджена, дівчинка у відділенні нічого вам за довіреністю видати не може. Для наших банків, рік - це навіть не мить, а планківська величина. Більшість банків ще навіть не знає, що такий варіант з'явився. Тим більше такий "просунутий" банк, як Мега.Якщо ви думаєте, що ви один такий ображений, то ні - є й інші малочисельні категорії поза увагою більшості банків, наприклад: нерезиденти; громадяни інших країн, що мають дозвіл на постій місце проживання в Україні; навіть з тими, хто відмовився від отримання РНОКПП не усі банки працюють. Ба більше, ще не усі вирішили, "яким боком ксерити ID-картки", хоча це повноцінний документ, що посвідчує особу та масово випускається державою уже не перший рік і банки зобов'язані його приймати.Приходьте років за десять, якщо Мега все ще буде жива, можливо тоді вам пощастить.