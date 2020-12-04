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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:57

Так и есть, но непонятно зачем
Чтобы завлечь людей, а там предложить меньший процент, в надежде что всё равно откроют депо?
Кстати, это похоже на кидалово в магазинах при объявлении супер скидок - надежда на то, что раз пришли, то, что-то купят
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:59

  velvet написав:Тогда менеджер не при чём, вероятно в этом акционном депозите головной офис установил обязательное условие открытие карты для получения % и тела депозита.

Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:47

  klug написав:
  velvet написав:Тогда менеджер не при чём, вероятно в этом акционном депозите головной офис установил обязательное условие открытие карты для получения % и тела депозита.

Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...

Вы не внимательно читали, бывает...
Давайте обьясню по простому - я хотел открыть по доверенности TODO-депозит, но мне отказали
Теперь понятно?
kkg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:09

  kkg написав:
  klug написав:
  velvet написав:Тогда менеджер не при чём, вероятно в этом акционном депозите головной офис установил обязательное условие открытие карты для получения % и тела депозита.

Він намагався відкрити TODO-депозит, але без TODO, а винен банк...

Вы не внимательно читали, бывает...
Давайте обьясню по простому - я хотел открыть по доверенности TODO-депозит, но мне отказали
Теперь понятно?

Це ви неуважно читали умови відкриття цього депозиту, а тепер качаєте права. Давайте поясню по-простому: банк має "найкращий в Україні необанк" - todobank, який на тлі конкурентів нафіг нікому не потрібен, тому, задля збільшення аудиторії цього продукту, банк запровадив промо-депозит з підвищеною ставкою, де обов'язковою умовою є отримання відсотків на картку todobank. Без оформлення картки банку не цікаво його вам відкривати, бо картка - це єдина причина, чому поставили таку заманливу ставку. Як ви вже самі зазначили, для тих, хто не готовий працювати на емісію картко, у банку є інші продукти з меншим відсотком.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:56

Еще раз! Читал я условия
Вопрос вам, как знатоку банковского дела - почему мне банк не открыл карточку todobank по доверенности, если в доверенности нотариус, согласно законам Украины, прописал эту возможность? Тем более, что карточка не именная!
kkg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:11

на какой максимальный срок нотариусы делают доверености ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:21

  J написав:на какой максимальный срок нотариусы делают доверености ?

По-моему на три года
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:30

  kkg написав:Еще раз! Читал я условия
Вопрос вам, как знатоку банковского дела - почему мне банк не открыл карточку todobank по доверенности, если в доверенности нотариус, согласно законам Украины, прописал эту возможность? Тем более, что карточка не именная!

Можливість видавати картки за довіреністю з'явилася лише восени минулого року, до цього існувала пряма заборона на такі дії. Зверніть увагу, що можливість - це не обов'язок. Для того, щоб вона була реалізована, банк, в особі низки його департаментів, повинен розробити процедуру такого оформлення. Доки така процедура не розроблена і не впроваджена, дівчинка у відділенні нічого вам за довіреністю видати не може. Для наших банків, рік - це навіть не мить, а планківська величина. Більшість банків ще навіть не знає, що такий варіант з'явився. Тим більше такий "просунутий" банк, як Мега.

Якщо ви думаєте, що ви один такий ображений, то ні - є й інші малочисельні категорії поза увагою більшості банків, наприклад: нерезиденти; громадяни інших країн, що мають дозвіл на постій місце проживання в Україні; навіть з тими, хто відмовився від отримання РНОКПП не усі банки працюють. Ба більше, ще не усі вирішили, "яким боком ксерити ID-картки", хоча це повноцінний документ, що посвідчує особу та масово випускається державою уже не перший рік і банки зобов'язані його приймати.

Приходьте років за десять, якщо Мега все ще буде жива, можливо тоді вам пощастить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 355356357358
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