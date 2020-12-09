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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48
klug написав: Investor_K написав:
Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:52
vadymbanker написав: klug написав: Investor_K написав:
Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
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