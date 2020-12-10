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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48

Re: Мегабанк

klug написав:
  Investor_K написав:Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?

1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:52

  vadymbanker написав:
klug написав:
  Investor_K написав:Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?

1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.


Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:26

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:
klug написав:]
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.


Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..

Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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