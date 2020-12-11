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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48
klug написав: Investor_K написав:
Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
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vadymbanker
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:52
vadymbanker написав: klug написав: Investor_K написав:
Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
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greenozon
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:26
greenozon написав: vadymbanker написав: klug написав:
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1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker
люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:32
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:02
klug написав: greenozon написав: vadymbanker написав:
[quote="klug"]]
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker
люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.[/quote]Если пишу, что я узнавал, значит я узнавал, даже элементарные вопросы в разрезе депозитарных моментов не могли ответить, не говоря уже о брокерских вопросах.
p.s. ОВГЗ я покупаю не в Ощаде, а вот храню вопрос второй.
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vadymbanker
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Додано: Суб 12 гру, 2020 07:56
Читал тариф todo карты, так и не понял, как здесь считается грейс период.
После первой траты в кредит нужно самому считать 62 дня и успеть в этот период вывести карту в ноль ?
То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
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Kalgan
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Додано: Суб 12 гру, 2020 08:12
мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде
чтобы узнать сумму погашения - в настройках карты можно получить выписку на емейл и понять сколько потрачено за какой месяц
Kalgan написав:
То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
если траты каждый месяц то у всех банков ежемесячно фактически гасится задолженность предыдущих периодов то-есть никак нельзя гасить только раз в 2 месяца
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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