klug написав:] 1) зняти гроші з Мегабанку; 2) звернутися до установи, яка надає такі послуг. Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.
vadymbanker написав:[quote="klug"]] 1) зняти гроші з Мегабанку; 2) звернутися до установи, яка надає такі послуг. Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.[/quote]Если пишу, что я узнавал, значит я узнавал, даже элементарные вопросы в разрезе депозитарных моментов не могли ответить, не говоря уже о брокерских вопросах.
p.s. ОВГЗ я покупаю не в Ощаде, а вот храню вопрос второй.
Читал тариф todo карты, так и не понял, как здесь считается грейс период. После первой траты в кредит нужно самому считать 62 дня и успеть в этот период вывести карту в ноль ? То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде чтобы узнать сумму погашения - в настройках карты можно получить выписку на емейл и понять сколько потрачено за какой месяц
Kalgan написав:То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
если траты каждый месяц то у всех банков ежемесячно фактически гасится задолженность предыдущих периодов то-есть никак нельзя гасить только раз в 2 месяца
КБ за открытие карты
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wtf написав:мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде чтобы узнать сумму погашения - в настройках карты можно получить выписку на емейл и понять сколько потрачено за какой месяц
Kalgan написав:То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
если траты каждый месяц то у всех банков ежемесячно фактически гасится задолженность предыдущих периодов то-есть никак нельзя гасить только раз в 2 месяца
В телеграмм пишут, что карту нужно выводить в ноль как минимум каждые 62 дня. Или я не правильно их понял (или они меня) ?
wtf написав:мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде
В привате сроки фиксированные. а тут вроде как плавающие что ли
2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня (наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової Операції.
Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно. Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.
первая покупка была 24го учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
Kalgan написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
актуальный вопрос
КБ за открытие карты
50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7