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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48

Re: Мегабанк

klug написав:
  Investor_K написав:Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?

1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:52

  vadymbanker написав:
klug написав:
  Investor_K написав:Як клієнту Мегабанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?

1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.


Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:26

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:
klug написав:]
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.


Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..

Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:32

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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:02

Мегабанк

klug написав:
  greenozon написав:
  vadymbanker написав:[quote="klug"]]
1) зняти гроші з Мегабанку;
2) звернутися до установи, яка надає такі послуг.
Куди саме - бговорюють на профільній гілці Рынок ОВГЗ
Как-то интересовался года два назад, одни бабы петарды, ниче не знают, будете покупать пишите в личку, напишу, что и как.


Ви праві! працівники в банку (як правило) ні слуху ні духу про ОВДП
цим займаються окремі відділи як правило в ЦО..

Беручи до уваги, що комуналка-банк не надає таких послуг населенню (звідси мій п.1), а також те, що взірець такту адекватності vadymoschadbanker люто на нього ображений, то його відгук найімовірніше був стосовно завсідників профільної гірки, а не робітників банки.[/quote]Если пишу, что я узнавал, значит я узнавал, даже элементарные вопросы в разрезе депозитарных моментов не могли ответить, не говоря уже о брокерских вопросах.

p.s. ОВГЗ я покупаю не в Ощаде, а вот храню вопрос второй.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:56

Читал тариф todo карты, так и не понял, как здесь считается грейс период.
После первой траты в кредит нужно самому считать 62 дня и успеть в этот период вывести карту в ноль ?
То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:12

Re: Мегабанк

мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде
чтобы узнать сумму погашения - в настройках карты можно получить выписку на емейл и понять сколько потрачено за какой месяц
  Kalgan написав:То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?

если траты каждый месяц то у всех банков ежемесячно фактически гасится задолженность предыдущих периодов то-есть никак нельзя гасить только раз в 2 месяца
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:19

  wtf написав:мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде
чтобы узнать сумму погашения - в настройках карты можно получить выписку на емейл и понять сколько потрачено за какой месяц
  Kalgan написав:То есть нет возможности быть все время в грейсе, не выводя карту в ноль каждые 62 дня ?

если траты каждый месяц то у всех банков ежемесячно фактически гасится задолженность предыдущих периодов то-есть никак нельзя гасить только раз в 2 месяца

В телеграмм пишут, что карту нужно выводить в ноль как минимум каждые 62 дня. Или я не правильно их понял (или они меня) ?
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:54

Re: Мегабанк

  wtf написав:мне сказали гасить до 25 числа в следующем месяце, система как в привате вроде

В привате сроки фиксированные. а тут вроде как плавающие что ли
2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня (наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової Операції.


Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:58

  Kalgan написав:В телеграмм пишут

а мне в вайбере так ответили
Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно.
Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.

первая покупка была 24го
учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
  Kalgan написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???

актуальный вопрос
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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  #<1 ... 356357358359
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