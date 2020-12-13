wtf написав:
а мне в вайбере так ответилиЛьготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно.
Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.
первая покупка была 24го
учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
актуальный вопрос
хехе, веселый банчик
2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну
дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня
(наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової
Операції.
в общем, господа, если у кого не было опыта с Форвардом, лучше гаситься на 45й день, или поиграть в вычисления периодов на небольших суммах