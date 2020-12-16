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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05

  wtf написав:
  Kalgan написав:В телеграмм пишут

а мне в вайбере так ответили
Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно.
Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.

первая покупка была 24го
учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
  Kalgan написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???

актуальный вопрос


хехе, веселый банчик

2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну
дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня
(наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової
Операції.


https://todobank.ua/offer.php

в общем, господа, если у кого не было опыта с Форвардом, лучше гаситься на 45й день, или поиграть в вычисления периодов на небольших суммах
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:27

Что теперь будет с банком? Выживет?
In HODL we trust
Tegularius
 
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