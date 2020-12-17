Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05
wtf написав: Kalgan написав:
В телеграмм пишут
а мне в вайбере так ответили
Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно.
Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.
первая покупка была 24го
учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
Kalgan написав:
Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
актуальный вопрос
хехе, веселый банчик
2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну
дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня (наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової Операції. https://todobank.ua/offer.php
в общем, господа, если у кого не было опыта с Форвардом, лучше гаситься на 45й день, или поиграть в вычисления периодов на небольших суммах
cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:27
Что теперь будет с банком? Выживет?
In HODL we trust
Tegularius
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:49
Tegularius написав:
Что теперь будет с банком? Выживет?
Після чого?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:53
miltador написав: Tegularius написав:
Что теперь будет с банком? Выживет?
Після чого?
Ну как бы Адольфович представился
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:57
Tegularius написав:
Что теперь будет с банком? Выживет?
нет...- помрет как Геннадий Адольфович
пс-отожмет долги у города и будет жить счастливо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:07
Flamingo написав: miltador написав: Tegularius написав:
Что теперь будет с банком? Выживет?
Після чого?
Ну как бы Адольфович представился
А причем он к Субботину?
Stringer
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:11
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земеля
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хуторянка
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