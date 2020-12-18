Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно. Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.
первая покупка была 24го учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
Kalgan написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
актуальный вопрос
хехе, веселый банчик
2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня (наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової Операції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.