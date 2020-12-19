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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05

  wtf написав:
  Kalgan написав:В телеграмм пишут

а мне в вайбере так ответили
Льготный период рассчитывается с момента первой покупки, не распространяется на переводы и снятие наличных и высчитывается самостоятельно.
Льготный период действует до 62 дней с даты покупки, минимальная сумма платежа составляет 5 % от суммы задолженности, которая вносится до 25 числа следующего месяца.

первая покупка была 24го
учитываю информацию из телеграмма - получается мне нужно гасится 22го чтобы все точно зашло?
  Kalgan написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???

актуальный вопрос


хехе, веселый банчик

2.15.34. У разі повного погашення заборгованості за кредитом до закінчення терміну
дії Пільгового періоду, наступний Пільговий період може бути наданий Клієнту з дня
(наступного за днем погашення) здійснення за рахунок кредиту нової безготівкової
Операції.


https://todobank.ua/offer.php

в общем, господа, если у кого не было опыта с Форвардом, лучше гаситься на 45й день, или поиграть в вычисления периодов на небольших суммах
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:27

Что теперь будет с банком? Выживет?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:49

  Tegularius написав:Что теперь будет с банком? Выживет?

Після чого?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:53

  miltador написав:
  Tegularius написав:Что теперь будет с банком? Выживет?

Після чого?

Ну как бы Адольфович представился :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:57

  Tegularius написав:Что теперь будет с банком? Выживет?

нет...- помрет как Геннадий Адольфович
пс-отожмет долги у города и будет жить счастливо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:07

  Flamingo написав:
  miltador написав:
  Tegularius написав:Что теперь будет с банком? Выживет?

Після чого?

Ну как бы Адольфович представился :(

А причем он к Субботину?
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:11

В ОГОРОДІ БУЗИНА А В КИЇВІ ДЯДЬКО

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земеля :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:08

Субботин со своим Турбоатомом тоже сейчас не в лучшем состоянии.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:22

  Порт написав:Субботин со своим Турбоатомом тоже сейчас не в лучшем состоянии.

І тут https://minfin.com.ua/ua/company/megabank/rating/
не дуже виглядає.
Капітілу банці здалося б долити в закрома.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:33

Re: Мегабанк

  Квесторе_поверніться написав:Капітілу банці здалося б долити в закрома.
Ну от і добра нагода занести депо в банку . тим більше бачу у однодумців на форумі РЕФки є. Саме той час.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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