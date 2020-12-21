Капитал банка и его увеличение не имеют ничего общего с заносом сюда вкладов. Или вы акции банка хотели купить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:10
Капитал банка и его увеличение не имеют ничего общего с заносом сюда вкладов. Или вы акции банка хотели купить?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:18
Главное, не заплывать за буйки, ибо после Гепы - может быть в Харькове жарковато...
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:47
Re: Мегабанк
а кто мне их продаст? Хотя видел в 2002 году акционеров Приватбанка из села.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:18
Goodman
Главное, не заплывать за буйки, ибо после Гепы - может быть в Харькове жарковато...[/quote]
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:27
Закончился депозит в "Меге". Под фонд в долларах.
Позвонили заранее: "Что будете делать?" Говорю: "Буду перекладывать".
Сегодня прихожу и с порога: "А я хочу пару тысяч забрать. Можно?" - "Конечно!". Расходник в кассу, выдали новенькими "синими". Остальное переложил на столбик под 3,8% до марта.
Походу, проблемы банка только в мечтах у Бени и его слуг народа...
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:13
хоспади, а зеленые и беня каким тут боком?
Скоро судьбу банка Субботина по чиху Белого дома будут определять
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