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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:10

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Капітілу банці здалося б долити в закрома.
Ну от і добра нагода занести депо в банку . тим більше бачу у однодумців на форумі РЕФки є. Саме той час.

Капитал банка и его увеличение не имеют ничего общего с заносом сюда вкладов. Или вы акции банка хотели купить? ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:18

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Капітілу банці здалося б долити в закрома.
Ну от і добра нагода занести депо в банку . тим більше бачу у однодумців на форумі РЕФки є. Саме той час.


Главное, не заплывать за буйки, ибо после Гепы - может быть в Харькове жарковато...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:47

Re: Мегабанк

  Flamingo написав:Или вы акции банка хотели купить?

а кто мне их продаст? Хотя видел в 2002 году акционеров Приватбанка из села.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:18

Goodman

Главное, не заплывать за буйки, ибо после Гепы - может быть в Харькове жарковато...[/quote]


https://korrespondent.net/ukraine/43081 ... le-kernesa
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:27

Закончился депозит в "Меге". Под фонд в долларах.
Позвонили заранее: "Что будете делать?" Говорю: "Буду перекладывать".
Сегодня прихожу и с порога: "А я хочу пару тысяч забрать. Можно?" - "Конечно!". Расходник в кассу, выдали новенькими "синими". Остальное переложил на столбик под 3,8% до марта.

Походу, проблемы банка только в мечтах у Бени и его слуг народа...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:11

Угу, ищите дурных..
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:13

  Искатель написав:Закончился депозит в "Меге". Под фонд в долларах.
Позвонили заранее: "Что будете делать?" Говорю: "Буду перекладывать".
Сегодня прихожу и с порога: "А я хочу пару тысяч забрать. Можно?" - "Конечно!". Расходник в кассу, выдали новенькими "синими". Остальное переложил на столбик под 3,8% до марта.

Походу, проблемы банка только в мечтах у Бени и его слуг народа...

хоспади, а зеленые и беня каким тут боком? :roll:
Скоро судьбу банка Субботина по чиху Белого дома будут определять :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:03

Re: Мегабанк

У кого-то есть реферальная ссылка тодобанка чтобы получить бонус 50 грн. при открытии карты в приложении? Можете скинуть в личку?
volny
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:25

volny стр 369 - 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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