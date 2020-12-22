RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:09

  jay2004 написав:Главное, не заплывать за буйки,


ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 197
З нами з: 13.01.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15

  flysoulfly написав:
  jay2004 написав:Главное, не заплывать за буйки,


ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?


Буйки - не более 6к вечнозелёных... или 200к папиру.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52

Re: Мегабанк

  Искатель написав:столбик под 3,8%

...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%? :shock:
andriy_z
 
Повідомлень: 55
З нами з: 05.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:03

  andriy_z написав:
  Искатель написав:столбик под 3,8%

...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%? :shock:

Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3318
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46

Re: Мегабанк

  velvet написав:Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%

В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5354
З нами з: 20.03.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:31

Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
la9
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 02.07.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 359360361362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, Фантом і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (941)
23.12.2020 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.