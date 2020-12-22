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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:09
jay2004 написав:
Главное, не заплывать за буйки,
ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15
flysoulfly написав: jay2004 написав:
Главное, не заплывать за буйки,
ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
Буйки - не более 6к вечнозелёных... или 200к папиру.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52
Искатель написав:
столбик под 3,8%
...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%?
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andriy_z
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:03
andriy_z написав: Искатель написав:
столбик под 3,8%
...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%?
Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
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velvet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46
velvet написав:
Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:31
Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
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