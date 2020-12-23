Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:09
jay2004 написав:
Главное, не заплывать за буйки,
ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
flysoulfly
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15
flysoulfly написав: jay2004 написав:
Главное, не заплывать за буйки,
ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
Буйки - не более 6к вечнозелёных... или 200к папиру.
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jay2004
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52
Искатель написав:
столбик под 3,8%
...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%?
andriy_z
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:03
andriy_z написав: Искатель написав:
столбик под 3,8%
...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%?
Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
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velvet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46
velvet написав:
Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:31
Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
la9
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34
la9 написав:
Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
https://todobank.ua/offer.php
тут додаток 6
15-50 в сутки, выше не поднять никак
отсутствие СЭП чуток бесит, но Альфа с 7% пока успокаивает, на туду держу на случай кому заслать, а это обычно меньше 50 и даже 15
а вот p2p тут внезапно хороший, если не висит приложуха - ходит и лучше ПУМБа и лучше Форварда
cohan
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:36
Stringer написав: Искатель написав:
Закончился депозит в "Меге". Под фонд в долларах.
Позвонили заранее: "Что будете делать?" Говорю: "Буду перекладывать".
Сегодня прихожу и с порога: "А я хочу пару тысяч забрать. Можно?" - "Конечно!". Расходник в кассу, выдали новенькими "синими". Остальное переложил на столбик под 3,8% до марта.
Походу, проблемы банка только в мечтах у Бени и его слуг народа...
хоспади, а зеленые и беня каким тут боком?
Скоро судьбу банка Субботина по чиху Белого дома будут определять
Один из народных депутатов, фракция "Слуга народа" в свое время неоднократно хоронил банк. Здесь на ветке сохранилась ссылочка.
Он же - рупор Игоря Валерьевича...
Искатель
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:38
Flamingo написав: velvet написав:
Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.
Бинго!
18 мая сделал три столбика на 10-11-12 месяцев. Вот первый и пополнил.
Искатель
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:30
cohan написав:
:|
la9 написав:
Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
https://todobank.ua/offer.php
тут додаток 6
15-50 в сутки, выше не поднять никак
Таки да, проверено, выше 50 и в отделении не установили.
А на кассу - что, вообще нет лимита с туду карты?
la9
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