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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:09

  jay2004 написав:Главное, не заплывать за буйки,


ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:15

  flysoulfly написав:
  jay2004 написав:Главное, не заплывать за буйки,


ну и... курс "буйков" на начало февраля 2021, например ?
29,0 ? ....32,0 ?


Буйки - не более 6к вечнозелёных... или 200к папиру.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:52

Re: Мегабанк

  Искатель написав:столбик под 3,8%

...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%? :shock:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:03

  andriy_z написав:
  Искатель написав:столбик под 3,8%

...а яку то колядку треба заспівати щоб отримати +0.8%? :shock:

Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:46

Re: Мегабанк

  velvet написав:Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%

В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:31

Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

:|
  la9 написав:Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?


https://todobank.ua/offer.php тут додаток 6

15-50 в сутки, выше не поднять никак

отсутствие СЭП чуток бесит, но Альфа с 7% пока успокаивает, на туду держу на случай кому заслать, а это обычно меньше 50 и даже 15

а вот p2p тут внезапно хороший, если не висит приложуха - ходит и лучше ПУМБа и лучше Форварда
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:36

  Stringer написав:
  Искатель написав:Закончился депозит в "Меге". Под фонд в долларах.
Позвонили заранее: "Что будете делать?" Говорю: "Буду перекладывать".
Сегодня прихожу и с порога: "А я хочу пару тысяч забрать. Можно?" - "Конечно!". Расходник в кассу, выдали новенькими "синими". Остальное переложил на столбик под 3,8% до марта.

Походу, проблемы банка только в мечтах у Бени и его слуг народа...

хоспади, а зеленые и беня каким тут боком? :roll:
Скоро судьбу банка Субботина по чиху Белого дома будут определять :mrgreen:

Один из народных депутатов, фракция "Слуга народа" в свое время неоднократно хоронил банк. Здесь на ветке сохранилась ссылочка.
Он же - рупор Игоря Валерьевича...
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:38

  Flamingo написав:
  velvet написав:Він поповнив депозит, який відкрив раніше( мабуть в березні 2020) під 3,8%

В мае еще тут были такие ставки по баксу по пополняемым депо.

Бинго!
18 мая сделал три столбика на 10-11-12 месяцев. Вот первый и пополнил.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:30

  cohan написав::|
  la9 написав:Коллеги, а какие лимиты на выход с туду через свой п2п?


https://todobank.ua/offer.php тут додаток 6

15-50 в сутки, выше не поднять никак


Таки да, проверено, выше 50 и в отделении не установили.

А на кассу - что, вообще нет лимита с туду карты?
la9
 
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