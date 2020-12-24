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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:39

la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:17

  хуторянка написав:la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо :mrgreen:

да похоже на то - без предупреждения снял 80
la9
 
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  #<1 ... 360361362363
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