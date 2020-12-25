la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:39
la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:17
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:24
Коллеги, если пополнить счет и через кассу сразу снять - на овер не попаду? Карают за овер?
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