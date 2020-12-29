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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:39

la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:17

  хуторянка написав:la9
У них нала за комуналку куры не клюют-бери не хочу-а за инкас платить надо :mrgreen:

да похоже на то - без предупреждения снял 80
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:24

Коллеги, если пополнить счет и через кассу сразу снять - на овер не попаду? Карают за овер?
la9
 
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Подякував: 352 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29

Re: Мегабанк

Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua
Что это? За что? Зачем?
UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякували: 1280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:50

  Flamingo написав:Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua
Что это? За что? Зачем?
UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила ;)


Как по мне - бесполезная штука...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:10

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua
Что это? За что? Зачем?
UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила ;)


Как по мне - бесполезная штука...

Согласен. Особенно есть учесть что дарится подписка стоимостью 800 грн. - думаю на єти деньги "наконсультируешься" не много. Смахивает на замануху, чтоб "клиент начал платить"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5436
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:02

Re: Мегабанк

  Flamingo написав:очка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила

Безкоштовна підписка/промокод на консультації надається клієнтам, які:

відкриють, або пролонгують у будь-якому відділенні «МЕГАБАНКУ» депозит у гривні на суму від 100 000 грн терміном від 11 місяців під 11,5% річних.

Мега вже святкує...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5242
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:48

Приложение Todobank не отображает депозиты? Есть ли онлайн-банкинг?
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:52

  Adast написав:Приложение Todobank не отображает депозиты? Есть ли онлайн-банкинг?

если речь именно об идее - я пользую такое https://ideaonline.ua/
Есть еще новый - вот такой https://ideabank.ua/uk/internet-banking - но я еще его не юзал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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