Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua Что это? За что? Зачем? UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua Что это? За что? Зачем? UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила
Flamingo написав:Мега "зненацькО" - дочке на телепон прислала код для годового абонемента в likaronline.com.ua Что это? За что? Зачем? UPD. Нашел. Оказывается акция для депозитчиков https://www.megabank.ua/news/health2021 - дочка как раз вчера по моей просьбе немного Ойро положила
Как по мне - бесполезная штука...
Согласен. Особенно есть учесть что дарится подписка стоимостью 800 грн. - думаю на єти деньги "наконсультируешься" не много. Смахивает на замануху, чтоб "клиент начал платить"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0