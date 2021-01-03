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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14

  Adast написав:
  cohan написав:нету, остаток звонком узнаете. после пополняхи тоже

остаток по карте депозитной - да, покажет

Эх, ну чего стоило сделать удобно для клиента и заодно разгрузить свою гарячку...

Так призер усіх нагород та преймій і не відмовляється. Вони не можуть так швидко працювати, як недолугі конкуренти. Усього лиш рік, як обіцяють депозити. Дайте їм трохи часу і все буде (або ні).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:16

Re: Мегабанк

Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом !
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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