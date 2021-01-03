Так призер усіх нагород та преймій і не відмовляється. Вони не можуть так швидко працювати, як недолугі конкуренти. Усього лиш рік, як обіцяють депозити. Дайте їм трохи часу і все буде (або ні).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14
Так призер усіх нагород та преймій і не відмовляється. Вони не можуть так швидко працювати, як недолугі конкуренти. Усього лиш рік, як обіцяють депозити. Дайте їм трохи часу і все буде (або ні).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:16
Re: Мегабанк
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом !
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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