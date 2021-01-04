Так призер усіх нагород та преймій і не відмовляється. Вони не можуть так швидко працювати, як недолугі конкуренти. Усього лиш рік, як обіцяють депозити. Дайте їм трохи часу і все буде (або ні).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14
Так призер усіх нагород та преймій і не відмовляється. Вони не можуть так швидко працювати, як недолугі конкуренти. Усього лиш рік, як обіцяють депозити. Дайте їм трохи часу і все буде (або ні).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:28
Re: Мегабанк
Доброе утро
1.Как Мегабанк себя сейчас чувствует?
Рассматриваю для депо в грн. Под 11.5% на год.
2. Перевод % с карты Тодо на форвард или Альфу без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:07
1. Нормально. Депо отдает на ура. 2. Без комиссий.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:15
плюсую.
со счета гривняподфонд без предзаказа - быстро и без уговоров вообще.
не нужны мы банку
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 січ, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:24
видимо, по проверенной схеме через Рупор работа шла: чморим >>>> для прекращения чморения договариваемся про откат >>>> профит
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:36
Туду, кстати, когда до ума довели, ИМХО лучше всех p2p делает (может потому что СЭПа нет),
косяк только один - смс подтверждение с дурацким текстом, приходится открывать искать код конфирма, а так, субьективно - ни одной ошибки, в отличие от Форварда и ПУМБа,
за исключением когда приниматель отфутболивает (Конкорд например не принимает больше 15 или 14999 даже за раз, и больше двух раз)
и второй недостаток - нет GooglePay, для 1% кешбека приходится карту таскать
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:50
Вот думаю. Под 11.5 перевкладываться или лучше в евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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