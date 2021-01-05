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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:44
ramaz Я так и сделал - 11% неплохой вариант.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:48
Investor_K про запас тоже вариант.
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lloydbanksua
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- Повідомлень: 400
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 49 раз.
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- Профіль
-
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