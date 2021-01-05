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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:44

ramaz Я так и сделал - 11% неплохой вариант.
lloydbanksua
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Повідомлень: 400
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:48

Investor_K про запас тоже вариант.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365
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